Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Apple выпустила новую операционную macOS Mojave

Apple выпустила новую операционную macOS Mojave

Американская корпорация Apple в своем блоге объявила, что анонсированная в июне операционная система macOS Mojave доступна для пользователей.

Среди новых функций — Dark Mode («Темный режим»), который будет отображать все элементы оформления на экране в темно-сером цвете, чтобы не мешать пользователю сосредоточиться на контенте. В macOS Mojave также появилась новая функция Dynamic Desktop, которая автоматически меняет изображение рабочего стола в зависимости от времени суток.

Читайте также: В iOS 12 нашли упоминание секретного устройства от Apple

Другая функция, Stacks, поможет навести порядок на экране, автоматически объединяя файлы в группы. В macOS Mojave также значительно обновился Finder: в нем появился совершенно новый режим просмотра Gallery View, в котором пользователи могут пролистывать миниатюры файлов. В панели предварительного просмотра теперь отображаются все метаданные файла — это сможет упростить управление мультимедийными архивами.

Многие приложения, впервые появившиеся на iOS, теперь доступны и на Mac — News, «Акции», «Диктофон» и «Дом». FaceTime теперь поддерживает групповые вызовы, а в обновленном Mac App Store появились редакторские материалы и дополнительный ассортимент приложений от ведущих разработчиков.

С функцией Continuity Camera теперь можно сделать снимок или отсканировать документ на iPhone или iPad, а затем сразу отобразить их на расположенный рядом Mac.

По материалам Коммерсантъ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018