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В iOS 12 нашли упоминание секретного устройства от Apple

В iOS 12 нашли упоминание секретного устройства от Apple

В релизной версии прошивки iOS 12 хакеры нашли упоминание о следующем планшете Apple – обновленном iPad Pro 2018. Судя по обнаруженной информации, новый планшет станет еще более продвинутым решением для работы.

В Pad Pro 2018 появится разъем USB Type-C с поддержкой выхода на внешние 4K мониторы. Напомним, что аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в начале сентября уже высказывал предположение о вероятной замене порта Lightning на USB Type-C в Pad Pro.

Нововведение позволит новому iPad Pro составить серьезную конкуренцию планшетам от Wacom. Подобное решение позволит превратить самый мощный планшет Apple в удобный настольный компьютер для простых задач: веб-серфинга, запуска видеоигр, а также для комфортной работы в графических редакторах.

По слухам, презентация iPad Pro состоится в октябре. На следующем мероприятии Apple покажет не только планшет, но и увеличенный MacBook с диагональю дисплея 13 дюймов и поддержкой дактилоскопического сканирования.

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По материалам Сегодня
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