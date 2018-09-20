Китай хочет превратить ИИ в новый локомотив экономики

Китай лидирует в мобильных платежах, электронной коммерции, и это хорошая база для развития технологий искусственного интеллекта. И именно они должны в ближайшее время реформировать экономику и придать новый импульс.

Будущее ИИ обсуждали на конференции World Artificial Intelligence в Шанхае.

Все выступающие на шанхайском форуме отмечали, как за последние годы Китай преуспел в сборе данных. Процесс поставлен на поток, над этим работают огромные дата-центы, а большое население страны способствует тому, чтобы собранная информация была разноплановой и качественной.

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Кроме того, страна лидирует по количеству мобильных платежей. Годовой рост числа транзакций составляет 175% — в четыре раза больше, чем в США или Великобритании. И это важный показатель для развития ИИ.

Профессор Калифорнийского университета и один из влиятельных специалистов в области ИИ Майкл Джордан считает, что платежные данные гораздо более ценны, чем информация, собираемая поисковыми сервисами. Во всяком случае в том, что касается применения технологий, приносящих деньги.

И в этом кроется большой потенциал, чтобы ускорить экономический рост. Финансы и экономика — области, которые сильнее остальных завязаны на данных.

И при их достаточном количестве и правильной организации ИИ способен за короткие сроки изменить их облик и эффективность, сошлись во мнении участники конференции, пишет Shine.

Представитель администрации Шанхая Ша Хайлинь пообещал, что к 2020 году Китай будет в числе стран с передовыми технологиями искусственного интеллекта, а экономика и финансы — ключевая часть ИИ-стратегии. Сейчас, по его мнению, ИИ применяется в них на начальном уровне и есть большой простор для внедрения новых решений.

На той же конференции серьезно поменялся тон комментариев политиков в отношении ИИ. От воинственных обещаний единолично добиться лидерства в этой сфере страна перешла к более мягкой и дружелюбной тактике. Китай официально призвал к мировому сотрудничеству в этой области. Bloomberg предполагает, что тон сменился из-за разгорающейся торговой войны с США.