Кабмин предлагает отнести 14 тыс. км дорог госзначения к дорогам местного значения

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отнести 14 тысяч км дорог государственного значения к дорогам местного значения.

Соответствующий проект закона №9124 “О внесении изменений в статью 8 закона “Об автомобильных дорогах” был зарегистрирован в Раде 21 сентября 2018 года.

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В пояснительной записке правительство отмечает, что 14 тыс. км территориальных автомобильных дорог общего пользования государственного значения не используются для транзитных перевозок и не играют существенной роли в транспортном сообщении в целом по стране, а фактически выполняют эти функции на областном уровне.

В связи с указанным, объясняют в Кабмине, возникла необходимость введения второго этапа децентрализации управления автомобильными дорогами общего пользования, а именно: отнесение их к местным.

Кроме того, остальным территориальным дорогам – 8 тыс. км, которые объединяют административные центры АР Крым и областей с административными центрами районов, городами областного значения, города областного значения между собой, а также автодороги, соединяющие с дорогами госзначения международные и межгосударственные автомобильные пункты пропуска через государственную границу, авиационные, морские и речные порты, железнодорожные узлы, атомные и гидроэлектростанции, объекты национального культурного наследия и курортного и природно-заповедного фонда, предлагается предоставить статус региональных дорог.