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Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дороги в Украине

Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дороги в Украине

Белорусская компания Строительно-монтажный трест №8 выиграла тендер на текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев – Одесса 695 млн грн.

Об этом сообщается в системе Прозорро.

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До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128 + 028 – км 143 + 028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожную одежду составляет десять лет.

По итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, смесь ЩМА-20 стоит 2 532 грн/т, а асфальтобетон крупнозернистый типа А марки 1 – 1 818 грн/т, что соответствует рынку и другим тендерам.

Асфальтобетон белорусской компании поставят Специализированное строительно-монтажное управление Подряд Григория Жабского, Татьяны Казнодей, Андрея Сороченко, Юлии Татариновой, Сергея Богатырева и Анны Скиценко – дочери экс-гендиректора Киевавтодора и экс-депутата Киевсовета (УДАР) Владимира Жукова.

На заработную плату выделено около 6,1 млн грн., То есть 0,9% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,2% – 1,2 млн грн.

По материалам НВ
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