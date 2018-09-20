НКРЭКУ оштрафовала "Киевэнерго" на 204 тысячи гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала “Киевэнерго” на 204 тысячи гривен за нарушение лицензионных условий по производству электроэнергии, тепла и препятствование проведению проверки.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии.

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В частности, Комиссия оштрафовала “Киевэнерго” на 170 тысяч гривен за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и осуществления мер государственного регулирования.

Кроме того, регулятор оштрафовал “Киевэнерго” на 34 тысячи гривен за нарушение лицензионных условий по производству тепловой энергии и осуществления мер государственного регулирования.

Также компанию обязали до 15 октября 2018 года допустить комиссию НКРЭКУ к проведению внеплановой проверки.