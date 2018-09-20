В Украине будут введены базовые тарифы на медицину

В Украине в ближайшее время будет введен тариф на медицинские услуги вторичного и третичного уровня, эти тарифы покроют стоимость всех медуслуг для одного пациента в 90% случаев.

Об этом сообщил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

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Он рассказал, что оплата по тарифу будет осуществляться по факту выздоровления и проходить через НСЗУ.

«Мы будем оплачивать за пролеченные случаи на основе тарифа. Базовый тариф будет включать в себя амортизацию оборудования, работу врачей, лекарства. Это тариф, который все включает и работает в 90% случаев», – поведал Петренко.

По словам Петренко, остальные 10% – случаи, когда пациенту необходимы процедуры «специализированные, с применением дорогих препаратов». В этом случае нужно будет «дофинансировать» определенную сумму сверх тарифа. При этом в некоторых случаях данный тариф будет оплачиваться из бюджета государства.

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