В следующем году финансирование медицины увеличиться на 10% - Минздрав

Бюджетом на 2019 год предусмотрено увеличить финансирование здравоохранения на 10%.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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“Трансформация здравоохранения — приоритет. Сводный бюджет на здравоохранение-2019 составляет 92,3 млрд грн — на 10% больше, чем в 2018 году. Дополнительные средства направлены на продолжение трансформации медицины в Украине”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что два миллиарда гривен пойдет на инициативу “Бесплатная диагностика”. Национальная служба здоровья оплатит наиболее необходимые анализы и исследования.

Самый большой в истории бюджет выделят для первичной медицины – 15,3 миллиарда гривен. Еще миллиард гривен предусмотрено для программы “Доступные лекарства”, специализированная амбулаторная, стационарная и экстренная медицинская помощь получит 55,5 миллиарда гривен.