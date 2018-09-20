Британия может отменить преференции для рабочих из ЕС

Кабинет министров Великобритании одобрил проект миграционной политики после выхода страны из Евросоюза (Brexit), предусматривающий ограничения для желающих получить работу в Соединенном королевстве.

Проект министра внутренних дел страны Саджида Джавида касается допуска в страну иностранных рабочих, прежде всего – высококвалифицированных. Их по-прежнему будут принимать, однако теперь будет отменено действовавшее раньше преимущество для граждан стран ЕС перед остальными.

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Однако ситуация может измениться, если Великобритании удастся подписать торговое соглашение с Евросоюзом о дальнейших взаимоотношениях после Brexit.

Низкоквалифицированных рабочих будут пускать в страну в случае их готовности работать в отдельных отраслях промышленности и в строительстве.

Оппоненты Джавида считают, что такой подход приведет к нехватке рабочих мест в гостиничном бизнесе и в кейтеринге.