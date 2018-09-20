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Британия может отменить преференции для рабочих из ЕС

Британия может отменить преференции для рабочих из ЕС

Кабинет министров Великобритании одобрил проект миграционной политики после выхода страны из Евросоюза (Brexit), предусматривающий ограничения для желающих получить работу в Соединенном королевстве.

Проект министра внутренних дел страны Саджида Джавида касается допуска в страну иностранных рабочих, прежде всего – высококвалифицированных. Их по-прежнему будут принимать, однако теперь будет отменено действовавшее раньше преимущество для граждан стран ЕС перед остальными.

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Однако ситуация может измениться, если Великобритании удастся подписать торговое соглашение с Евросоюзом о дальнейших взаимоотношениях после Brexit.

Низкоквалифицированных рабочих будут пускать в страну в случае их готовности работать в отдельных отраслях промышленности и в строительстве.

Оппоненты Джавида считают, что такой подход приведет к нехватке рабочих мест в гостиничном бизнесе и в кейтеринге.

По материалам РБК-Украина
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