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ЕС разработает механизм для обхода санкций США против Ирана

ЕС разработает механизм для обхода санкций США против Ирана

Европейский союз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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Сообщается, что с таким заявлением Могерини выступила в Нью-Йорке после встречи с участниками ядерной сделки.

Британия, Франция, Германия, РФ и Китай придерживаются мнения, что Тегеран соблюдает соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.

По словам Могерини, новый финансовый институт позволит европейским компаниям развивать экономические отношения с Ираном без риска попасть под санкции Вашингтона.

По материалам РБК-Украина
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