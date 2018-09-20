ЕС разработает механизм для обхода санкций США против Ирана

Европейский союз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Читайте также: Вступили в силу новые ввозные пошлины США и КНР на товары друг друга

Сообщается, что с таким заявлением Могерини выступила в Нью-Йорке после встречи с участниками ядерной сделки.

Британия, Франция, Германия, РФ и Китай придерживаются мнения, что Тегеран соблюдает соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.

По словам Могерини, новый финансовый институт позволит европейским компаниям развивать экономические отношения с Ираном без риска попасть под санкции Вашингтона.