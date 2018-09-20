Вступили в силу новые ввозные пошлины США и КНР на товары друг друга

Новые 10-процентные ставки введенной США ввозной пошлины коснутся китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. КНР в ответ облагает пошлинами товары из США на 60 миллиардов долларов.

Объявленные ранее новые таможенные пошлины США на китайские товары вступили в силу в понедельник, 24 сентября. Введенные меры будут касаться широкого перечня товаров на сумму в 200 миллиардов долларов. Пока что ставка новых ввозных пошлин будет достигать 10 процентов, а уже с 1 января 2019 года она достигнет 25 процентов, передает агентство новостей dpa.

Вместе с наложенными ранее таможенными пошлинами на произведенные в КНР товары на сумму 50 миллиардов долларов, теперь США облагают пошлиной фактически половину импорта из КНР. Исключением в ходе нынешнего расширения перечня ввозимых из Китая товаров, подпадающих под действие пошлин, стали Smart Watches от Apple, приборы с Bleutooth, а также стулья и сиденья для младенцев.

Также вступают в силу и объявленные ранее китайскими властями ответные шаги. Введенные КНР ввозные пошлины будут касаться американских товаров на сумму 60 миллиардов долларов. Всего под действие китайских пошлин в размере 5-10 процентов будут подпадать тысячи наименований американских товаров, отмечается в сообщении китайского таможенного ведомства, на которое ссылается агентство новостей AP.