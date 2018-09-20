Сколько дней нужно работать, чтобы купить новый iPhone Xs (инфографика)

В сентябре миру представили новые модели телефонов от Apple. Аналитики Picodi решили совершенно серьёзно исследовать, сколько дней нужно работать, чтобы купить заветную новинку iPhone Xs в Украине и некоторых других странах мира.

Данными исследования Picodi поделились и с Finance.ua.

Отметим, статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб.

Можно было бы смело предположить, что наиболее адекватное соотношение цены и зарплаты наблюдается в США, ведь ценовая политика формируется в первую очередь в этой стране и для жителей этой страны. Тем не менее, проще всего будет купить новинку от Apple жителям самых развитых стран Европы и ОАЭ.

Так, чтобы приобрести новый айфон Xs в Швейцарии, нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании — 7 с «хвостиком». В топе оказались и Арабские Эмираты: денег, заработанных за 7,6 дня, вполне хватит на смартфон последнего поколения. В самих Соединённых Штатах нужно тяжело «пахать» 8,4 дня — и гаджет ваш!

Большинство стран еврозоны оказались в середине нашего рейтинга. В Австрии, Германии, Финляндии и Франции нужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27.

Принимая во внимание среднестатистические зарплаты по стране, украинцам потребуется 136 полных рабочих дней, чтобы заработать на новинку. При условии, что не надо тратиться на одежду, питание, ЖКХ и прочие «мелочи» жизни.

Любопытно, что нашим соседям в Польше и Венгрии потребуется лишь 32 и 38 дней соответственно, чтобы накопить на айфон в официальных эпплсторах. В России на это уйдет 48 дней.

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