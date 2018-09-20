Украина поднялась в рейтинге качества госуправления от Всемирного банка

Украина улучшила свои результаты в индексе качества госуправления WGI от Всемирного банка.

Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась – соответствующий индикатор по итогам 2017 года хотя и остался в отрицательной зоне, однако улучшился до минус 0,32. В позапрошлом году он составлял минус 0,43.

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За все годы составления этого рейтинга Украина никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. А лучший – за 2017-й.

Украина также поднялась в общем рейтинге среди 213 стран. Всемирный банк рассчитывает ранг стран в процентах. За 2017 год в Украины он составляет 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. То есть Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

По итогам 2017-го лучший ранг имеет Сингапур, который имеет 100% и стал лучшей юрисдикцией с точки зрения регуляторных условий для бизнеса в мире.

Эксперты рассматривают индекс WGI Всемирного банка как более комплексную альтернативу популярному рейтингу легкости ведения бизнеса Doing Business. Во время расчета WGI аналитики принимают во внимание шесть составляющих: подотчетность, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, качество регулирования, верховенство закона, контроль над коррупцией.