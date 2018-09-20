Американский бизнесмен купил Bentley за биткоины

Американский бизнесмен Кен Бридж приобрел новый Bentley Continental GT за биткоины.

Передает издание bitcoinist.

Читайте также: 55% всех биткоинов находятся на нескольких кошельках – исследование

Американец совершил покупку в салоне автомобилей “Post Oak Motor Cars” (США).

Немногим ранее, владелец салона, американский миллиардер Тильман Фертитта объявил о начале приема биткоинов в качестве оплаты за автомобиль.

“Я благодарен Тильману за большой вклад в продвижение биткоина как потребительского инструмента”, — прокомментировал свою покупку Бриджа.

Издание не упоминает, во сколько биткоинов обошелся автомобиль американцу. Отмечается лишь то, что прейскурантная цена для Continental GT составляет от $220 тыс. до $320 тыс.