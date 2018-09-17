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55% всех биткоинив находятся на нескольких кошельках - исследование

55% всех биткоинив находятся на нескольких кошельках - исследование

Более 55% всех биткоинов находятся на кошельках с остатком более 200 биткоинов.

Об этом свидетельствует исследование компании Diar.

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Отмечается, что 1/3 биткоинов из этих кошельков никогда не участвовала в исходящих транзакциях. По данным Diar, это может указывать на потерю личных ключей или на сильную веру в будущее криптовалюты со стороны владельцев.

Кроме того, 42% владельцев этих кошельков не продавали активы в период максимальных значений цены в декабре. При этом 27% продолжили с тех пор наращивать количество биткоинов.

Как заявили аналитики Diar, часть из этих кошельков принадлежат криптовалютным биржам. 3,8% всех биткоинов стоимостью около 4,2 млрд долларов хранятся на пяти крупнейших кошельках, которые, скорее всего, служат в качестве резервного капитала торговых платформ.

Исследование также показывает, что 87% биткоинов хранится на кошельках с остатком более 10 биткоинов. Это составляет 0,7% от всех существующих биткоин-адресов.

62% криптовалюты находится на кошельках с остатком более 100 биткоинив (0,1% от всех биткоин-адресов).

По материалам Економічна Правда
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