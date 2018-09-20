Porsche инвестирует в системы дополненной реальности

Немецкая компания Porsche совместно с японской корпорацией JVC Kenwood инвестировали 80 млн долларов в швейцарскую фирму WayRay, которая разработала принципиально новую технологию отображения информации.

Швейцарцы придумали универсальную проекционную систему для любых автомобилей, которая способна отображать на ветровом стекле объекты дополненной реальности, видимые как водителю, так и пассажирам.

Читайте также: Porsche приобрела 10% Rimac для своих спортивных электромобилей

Проекционная система с технологией дополненной реальности способна превратить скудные подсказки навигатора в картинку из гоночного симулятора прямо на ветровом стекле: с трассой, точками торможения, скоростью движения и временем круга.

В реальных условиях система также может показывать пробки, аварии, перекрытия, ремонты, парковки и прочие дорожные обстоятельства, с которыми водители сталкиваются.