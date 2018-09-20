Великобритания планирует поставить автоматы для сбора пустых бутылок

Из 13 млрд пластиковых бутылок, ежегодно используемых в Великобритании, перерабатывается только 7,7 млрд.

В частности, в 2017 году жителями страны было использовано около 2,2 млн тонн пластиковой упаковки, и только 46% или 1,04 млн тонн были переработаны.

Читайте также: В Калифорнии ограничили использование пластиковых соломинок в ресторанах

В то же время в Норвегии перерабатывается около 96% пластиковых бутылок.

Соответствующая статистика в очередной раз доказывает необходимость внедрения депозитной системы сбора тары.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать.

Депозитная система сбора тары сегодня успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Шотландия, Ирландия, Индия, Грузия, Беларусь, США заявили о готовности внедрить такую систему.