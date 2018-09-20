Huawei увеличивает расходы на исследования и разработки

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei активно инвестирует в исследования и разработки технологий сетей пятого поколения (5G).

В 2017 году расходы компании на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили 13,2 млрд долларов, что соответствует 14,9% от годовой выручки.

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Отмечается, что только на технологии 5G было потрачено чуть более 600 млн долларов в период с 2009 по 2017 год.

В апреле 2018 года генеральный директор Huawei Кен Ху (Ken Hu) на конференции Huawei Analyst Summit говорил, что в течение 10 лет компания продолжит увеличивать инвестиции и будет ежегодно выделять более 10 млрд долларов на развитие технологических инноваций.

В июле Huawei объявила об увеличении минимум на 5 млрд долларов своего R&D-бюджета на 2018 год. Причем около 20-30% этой суммы придется на средства, выделенные на фундаментальные научные исследования. Ранее речь шла о 10% R&D-бюджета.

С учетом недавней корректировки планов Huawei собирается потратить на НИОКР от 15 до 20 млрд долларов в 2018 году, тогда как прежде компания говорила о 10 млрд долларов.

Huawei входит в число мировых лидеров по затратам на НИОКР. По информации компании, в R&D-сфере заняты около 80 тысяч ее сотрудников или 45% от всего числа работников Huawei.

Сумма, которую китайский вендор намерен выделить на R&D-направление в 2018 году, уже сопоставима с аналогичными расходами американских интернет-гигантов Amazon и Alphabet. Согласно данным Factset, в 2017 году компании вложили в исследования и разработки 22,6 и 16,6 млрд долларов соответственно.

Согласно данным Европейского института стандартов телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute), благодаря большим инвестициям в исследования и разработки Huawei стала мировым лидером по числу патентов, связанных с сетями 5G. У компании сейчас насчитывается 1481 соответствующий патент, а общее количество патентов достигло 112 849, увеличившись на 74 307 документов за 2017 год.

За последнее десятилетие Huawei потратила на исследования и разработки в общей сложности 66,25 трлн вон (почти 59 млрд долларов).