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УЗ подготовила рельсовые автобусы для "Воздушного экспресса"

УЗ подготовила рельсовые автобусы для "Воздушного экспресса"

“Укрзализныця” завершает ремонт пяти рельсовых автобусов польского производства, которые будут курсировать по маршруту “Киев-Пассажирский” — международный аэропорт “Борисполь”.

“На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, сами по себе, в локомотивном депо “Гречаны”. В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений”, — написал на своей странице в Facebook и. о. председателя правления “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

На Центральном железнодорожном вокзале началась реконструкция платформы в рамках проекта.

“Еще из важного — на вокзале началась реконструкция платформы 14 пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт. Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут уже в этом году”, — добавил Кравцов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, в локомотивном депо “Гречаны” отремонтировали основные узлы рельсовых автобусов, в том числе дизельных двигателей, систем отопления, вакуумных туалетов, осуществлена ​​модернизация системы радиосвязи и системы оповещения пассажиров, обновлен интерьер кабины машиниста, информационные табло.

В вагонах для удобства пассажиров будет обустроены специальные стойки для перевоза багажа.

Справка Finance.ua

  • В марте 2018 Кабинет Министров принял распоряжение о реализации проекта строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом “Борисполь”.
По материалам Дело
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