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Путин заявил о готовности профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США

Путин заявил о готовности профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США

Президент России Владимир Путин готов полностью финансировать сооружение газопровода “Северный поток-2” за счет России в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.

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Путин проинформировал об этих планах правительство Германии в ходе визита в Мезеберг, где он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В настоящее время строительство “Северного потока-2” осуществляется международным консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому “Газпрому”. Среди участников консорциума – дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

В то же время США уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Планы Путина по 100-процентному финансированию “Северного потока-2, однако, могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии, поскольку, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

По материалам УБР
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