Гройсман пояснил Германии, что будет означать Nord Stream 2 для Европы

Реализация энергетического проекта российского Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» приведет к полной зависимости Европы от Кремля.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Да не существует никакой гарантии того, что Россия сдержит свое обещание. По моему мнению, Россия может прибегнуть здесь к обману, чтобы реализовать этот проект. Реализация «Северного потока 2» – это полная зависимость от России», – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Москва под нажимом мировой общественности может пойти на уступки, пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск «Северного потока–2».

Глава правительства поблагодарил прежде всего правительство Германии и лично Федерального канцлера Ангелу Меркель за их поддержку, их позицию в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины.

«И как альтернативу («Северному потоку») мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежные. Мы имеем уникальные хранилища», – сказал Гройсман.

В этом контексте он обратил внимание, что ситуация в Азовском море, где постоянно задерживаются международные судна, – еще одно доказательство противоправных намерений агрессора. «Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, а против всего демократического мира. Блокада иностранных торговых судов, которые заходят в наши порты, – это, по моему мнению, бандитизм. Это серьезный сигнал миру, который требует серьезного ответа международного сообщества. Мы реагируем на это дипломатическими и правовыми средствами, а также усиливаем нашу обороноспособность», – отметил премьер-министр.