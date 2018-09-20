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Barrick Gold создаст крупнейшую золотодобывающую компанию в мире

Barrick Gold создаст крупнейшую золотодобывающую компанию в мире

Канадская компания Barrick Gold объявила о покупке зарегистрированной в Лондоне Randgold Resources за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг. В результате этой сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания в мире.

Как говорится в совместном сообщении Barrick и Randgold, совокупная капитализация после объединения составит около $18,3 млрд. При этом компания будет владеть максимальной концентрацией золотых активов первого уровня (tier 1 gold assets) в отрасли.

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Также, если объединить их финпоказатели за 2017 год, вместе они получили выручку $9,7 млрд и скорректированную EBITDA около $4,7 млрд.

После завершения сделки акционеры Barrick будут контролировать 66,6% новой компании, акционеры Randgold – 33,4%.

Barrick и Randgold также ожидают, что после завершения сделки объединенная компания станет мировым лидером с точки зрения себестоимости производства золота.

По материалам Корреспондент.net
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