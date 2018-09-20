Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 18 0

Страны ОПЕК выступили против снижения цен на нефть

Страны ОПЕК выступили против снижения цен на нефть

Страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижени цен на нефть.

Участники встречи ОПЕК+ в Алжире поддержали “здоровое соотношение между спросом и предложением на нефтяном рынке”.

Читайте также: S&P прогнозировала цены на нефть на 2019-2020 гг.

Также специально созданный комитет ОПЕК проведет анализ спроса на 2019 год и предоставит варианты уровня добычи в будущем году.

“Члены ОПЕК продемонстрировали наличие свободных мощностей, которые они готовы задействовать в случае возросшего спроса или дефицита на рынке”, – заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018