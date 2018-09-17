Украинские IT-компании входят в сотню мировых поставщиков услуг по аутсорсингу.

Об этом заявил директор подразделения по венчурным инвестициям ICU Роман Никитов, выступая на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.

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«Программные инженеры, выполнявшие заказы иностранных компаний, объединились в аутсорсинговые команды и начали предлагать заказчикам уже более сложные решения. Сегодня Украина – первая в Европе по количеству разработчиков, а 13 украинских IT-компании входят в сотню мировых поставщиков услуг по аутсорсингу», – рассказал Роман Никитов.

По его словам, в среде украинских аутсорсинговых и аутстаффинговых компаний стало появляться много собственных стартапов.

«По нашим подсчетам, в Украине работают сотни тысяч инженеров, а годовой объем экспорта IT- услуг превысил $3 млрд. Самые амбициозные и талантливые из них, накопив опыт работы с крупными западными корпорациями, на базе своих команд начали создавать собственные продукты – стартапы», – отметил он.

Однако без местных венчурных инвесторов многим из них крайне трудно добиться успеха.

«Средства на начальном этапе привлечения (seed round) в Украине найти возможно, но максимум, который здесь можно привлечь – это несколько миллионов долларов, пусть даже десятков, если повезет. Всё же, локальный ресурс очень ограничен по сравнению с триллионами долларов, теоретически доступными на западных рынках. Однако, чтобы выйти на эти рынки, стартапу нужно иметь определенный уровень развития и капитализации, достичь которого без финансирования со стороны местных венчурных инвесторов крайне трудно», – говорит Роман Никитов.

В условиях нехватки локальных венчурных капиталистов некоторые стартапы все же смогли достичь западных инвесторов. Большинство “не доживает” до этого этапа только потому, что первые $50 тыс, собранных на seed round, закончились, а других источников финансирования не нашлось.