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IT-индустрия дает более 3% ВВП Украины - Гройсман

IT-индустрия дает более 3% ВВП Украины - Гройсман

Индустрия информационных технологий в Украине занимает третье место по объемам экспортной выручки.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Сегодня индустрия информационных технологий в Украине это: более 120 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, количество которых постоянно растет; третье место по объемам экспортной выручки, более 3% ВВП страны. Горжусь украинскими талантами», – отметил Гройсман.

Он добавил, что благодаря своим знаниям, навыкам и настойчивости нашим соотечественникам удалось с нуля построить одну из самых мощных отраслей страны, признанную во всем мире.

По материалам УКРИНФОРМ
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