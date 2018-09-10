IT-индустрия дает более 3% ВВП Украины - Гройсман

Индустрия информационных технологий в Украине занимает третье место по объемам экспортной выручки.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Госдолг Украины снижается до 60% ВВП – и. о. министра финансов

«Сегодня индустрия информационных технологий в Украине это: более 120 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, количество которых постоянно растет; третье место по объемам экспортной выручки, более 3% ВВП страны. Горжусь украинскими талантами», – отметил Гройсман.

Он добавил, что благодаря своим знаниям, навыкам и настойчивости нашим соотечественникам удалось с нуля построить одну из самых мощных отраслей страны, признанную во всем мире.