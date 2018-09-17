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Омелян назвал аэропорты, которые получат деньги на строительство взлетных полос в 2019 году

Омелян назвал аэропорты, которые получат деньги на строительство взлетных полос в 2019 году

Министерство инфраструктуры ожидает выделения средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожъя, а также Ужгорода.

Об этом сообщил министр Владимир Омелян на брифинге в Киеве в пятницу.

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“Сейчас есть совместное заявление четырех комитетов Верховной Рады, в том числе бюджетного, о поддержке инициативы о развитии региональных аэропортов. Надеюсь, что, как минимум, средства на два аэропорта на следующий год будут найдены”, – отметил он.

Как уточнил министр, это могут быть аэропорты Днепра или Запорожья, а также аэропорт в Закарпатье.

По материалам Центр транспортных стратегий
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