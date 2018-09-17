Uber заинтересовался покупкой европейского сервиса по доставке еды

Компания Uber Technologies Inc. начала переговоры о покупке крупного британского стартапа – сервиса по доставке еды Deliveroo.

Об этом передает агентство Bloomberg.

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Таким образом, в случае покупки компания Uber станет крупнейшим игроком на рынке доставки продуктов питания Европы.

О возможной стоимости сделки не сообщается. В Uber отказались комментировать эту информацию.

В июне сообщалось, что компания Uber планирует запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS до конца 2018 года.