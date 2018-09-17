В Венеции запретят сидеть на земле - выпишут штраф

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро инициирует новые ограничения для туристов, за нарушение которых грозит штраф от 50 до 500 евро.

Так, гостям города хотят запретить даже просто сидеть или лежать на земле.

Также под запрет может попасть музыка на гондолах и другом морском транспорте. По мнению мэра, музыка является “источником повышенного шума” и мешает работе и отдыху горожан.

Голосование по этому вопросу городской совет назначил на октябрь.

Напомним, Венеция продолжает борьбу с “антисоциальным” поведением туристов. В частности, в городе запрещено строительство новых гостиниц в центре, и на въездах стоят турникеты, которые считают количество посетителей.

Также действует много запретов в рамках так называемых “12 золотых правил поведения гостей”, введенных в августе 2017 года.

Ими запрещено сидеть вне специально отведенных мест на площади Сан-Марко, вдоль портиков и на ступенях Новых Прокураций, Ала Наполеоники и библиотеки Сансовино, на Пьяцетте деи Леончини, вдоль аркады Дворца Дожей на Пьяцетте Сан-Марко и на пирсе.

Кроме того, в Венеции запрещается останавливаться для еды или питья, за исключением специально отведенных зон отдыха и общественного питания, разбрасывать бумагу, банки, бутылки и другие отходы, устраивать пикники в общественном месте, кормить голубей, ездить в центре города на велосипеде, гулять в купальниках или с голым торсом, ночевать под открытым небом, а также лежать на скамейках, например, с туристическими рюкзаками.