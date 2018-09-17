Кабмин планирует повысить акцизы на сигареты более чем на 30%

Правительство Украины подготовило новый план повышения акцизов на табак с января 2019 года, средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 гривен.

Об этом сообщил Украинский центр контроля над табаком ОО “Жизнь”.

“Правительство предлагает повысить акцизы на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Соответствующее предложение было представлено Кабинетом Министров в законопроекте №9085 от 17 сентября”, – сообщает организация.

Согласно документу, для сигарет минимальный акциз вырастет с 773,2 гривен на 1000 штук в 2018 году до 1011,35 гривен в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2019 году составит 20,23 гривен, что на 4,76 гривен выше, чем в 2018 году. С учетом НДС и розничного (5%) акциза налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 5,79 гривен.

Минимальный акциз будет уплачиваться со всех сигарет, которые в 2019 году будут иметь в магазинах цену меньше, чем 45 гривен за пачку, то есть на большинство сигарет в Украине.

В августе 2018 года, по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составляла 30,3 гривны. В организации подсчитали, что если цена сигарет увеличится лишь на сумму роста налоговой нагрузки, то в 2019 году средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 гривен.

ОО “Жизнь” отмечает, что согласно евроинтеграционным обязательствам, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет. Сейчас минимальная ставка акциза равна 773,2 гривны (23,8 евро) в 1000 штук.

Так, по данным Госказначейства в июле 2018 года Государственный бюджет получил от табачных акцизов более 4,5 млрд гривен, что почти на 1 млрд гривен больше, чем в июле 2017 года. Отмечается, что впервые за всю историю Украины месячные поступления от табачных акцизов превысили 4 млрд гривен.

В 2008-2017 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла более чем в 20 раз, благодаря чему поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд гривен до почти 40 млрд гривен в 2017 г.