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Министр соцполитики развеял популярный миф о субсидиях в Украине

Министр соцполитики развеял популярный миф о субсидиях в Украине

Новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации, пишет Сегодня.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение”, – сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

По словам народного депутата Сергея Мищенко (внефракционный), для оформления субсидий “люди сейчас массово выписывают детей, внуков”, которые живут в других городах.

Отметим, как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

По материалам Сегодня
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