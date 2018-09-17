Гройсман хочет забрать у олигарха Фукса новые лицензии на недра

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать проект постановления, которое отменит предоставление новых лицензий на разработку недр компании российского олигарха Павла Фукса.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

“Я дал поручение секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене тех решений в пределах полномочий правительства”, – сказал Гройсман.

По его словам, на заседании комиссии Госслужбы геологии и недр, которая увеличила лицензионные участки, присутствовал представитель Кабмина.

“Он выразил особое мнение, которое юридически зафиксировано, что мы не поддерживаем это решение. Но комиссия приняла свое решение”, – сказал Гройсман.

Он заверил, что правительство никакого решения по этому поводу не принимало.

Глава Кабмина добавил, что внеконкурсное предоставление лицензий подписал тот заместитель главы Держгеонадр, которого 3 сентября задержали на взятке.

“Я не буду поддерживать ни российских, ни украинских олигархов, которые дерибанят украинские недра. Я вам это могу сказать однозначно”, – заявил Гройсман.

По его словам, Министерство экологии уже 2 месяца не предоставляет ему на подпись постановления правительства об открытии геоданных и об обязательном проведении аукционов.

“Я считаю, что после подписания этих решений прозрачности и конкурентности в Геонадрах станет намного больше”, – отметил глава Кабмина.

30 августа Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании “Ист Юроуп Петролеум” российского бизнесмена Павла Фукса.

В июле 2018 года Полтавский облсовет выдал спецразрешения на добычу углеводородов “Ист Юроуп Петролеум”.

Ранее также стало известно, что еще одна фирма, которую связывают с Павлом Фуксом – ООО “Прайс-Компани” – получила разрешение на разработку газовых месторождений на Харьковщине.

Так, 30 августа депутаты Харьковского облсовета согласовали ООО “Наер Компани” и ООО “Прайс Компани” предоставление недр в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей нефти, природного газа, конденсата.