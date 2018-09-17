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Насалик назвал сумму задолженности перед шахтерами

Насалик назвал сумму задолженности перед шахтерами

Задолженность перед шахтерами составляет около 350 миллионов гривен.

Об этом в пятницу, 21 сентября, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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“Задолженность на сегодняшний день составляет 348,1 млн грн. Это задолженность по разнице в себестоимости. Закон, о котором вы сказали, принят, но мы сейчас ищем вместе с Минфином источники наполнения этого закона. На сегодня мы составили общую схему”, – рассказал министр.

Он добавил, что с понедельника должны начаться выплаты шахтерам.

“Я думаю, с понедельника мы начнем общие проплаты по разнице себестоимости продукции. Текущая плата за возрожденный уголь производится 100%”, – сообщил Насалик.

По материалам Корреспондент.net
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