ЕИБ утвердил выделение 12 млн евро кредита на закупку автобусов для Львова в 2019 году

Европейский инвестиционный банк согласовал кредит в размере 12 млн евро для львовского АТП-1. За эти средства коммунальное предприятие в 2019 году приобретет сто больших автобусов.

Закупка будет происходить в рамках проекта “Городской общественный транспорт Украины”.

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Однако перед тем, как будет объявлен тендер, у горсовета есть еще ряд задач.

“Мы подали уже спецификацию, уже их согласовывают профильные министерства. И сейчас мы ожидаем решения консультантов, которые проработают технические спецификации. Я думаю, реально ЕИБ может объявить тендер на октябрь-ноябрь”, – пояснил советник городского головы Андрей Билый.