Предприятия Украины освоили инвестиций на 200 миллиардов

В январе-июне 2018 года предприятия и организации Украины освоили 206,9 млрд грн капитальных инвестиций, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Государственного бюджета Украины на 2019 год.

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Наибольший рост был зафиксирован в сферах информации и телекоммуникации – на 64,9%, в сферах транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 61,1%, сферах финансовой и страховой деятельности – на 47%, отраслях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – на 46,4%.

В Украине освоили более 200 миллиардов капитальных инвестиций

Значительными темпами выросли объемы капитальных инвестиций также в промышленность – на 34,4%.

Доля капитальных инвестиций за счет кредитов банков и других займов выросла с 5,2% за I полугодие 2017 года до 7,5% в I полугодии 2018 года, средств государственного и местных бюджетов выросла на 0,1% по сравнению с прошлогодним периодом и составила 6 9%.

При этом основным источником капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, доля которых составила 75,4% от общего объема в январе-июне 2018 по сравнению с 74,3% в январе-июне 2017 года.

В региональном разрезе за первое полугодие 2018 года, объем освоенных (использованных) капитальных инвестиций в Киеве составил 75 млрд грн, что на 44,2% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года, в Днепропетровской области – 22,1 млрд грн (рост на 35, 2%), в Киевской области – 14 млрд грн (рост на 9,6%).