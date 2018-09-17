Украинским военным компенсируют потерянную недвижимость в Крыму и на Донбассе

Военные, у которых осталось жилье в аннексированном Крыму или на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, смогут получить новое.

Данный закон был принят сегодня, 20 сентября, на заседании Верховной Рады.

Кроме того, можно вместо жилья взять денежную компенсацию.

За данный Закон проголосовали 269 народных депутатов, и вступит он в силу с 1 января 2019 года.

В пояснительной записке указано, что военные, служившие на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей и продолжают службу, имели на этих территориях жилье (служебное, постоянное, частное), обеспечиваются жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией. Лица, которые на дату начала временной оккупации упомянутых территорий состояли на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жилыми помещениями с учетом предыдущего времени пребывания на квартирном учете.