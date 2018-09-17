НБУ обещает удержать макрофинансовую стабильность

Национальный банк заявил, что «удержит» макрофинансовую стабильность в Украине, но для экономического роста одних усилий центробанка мало.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в ходе Украинского финансового форума в Одессе, организованном ICU.

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«Для экономического роста необходима макрофинансовая стабильность. Сегодня мы уже достигли макрофинансовой стабильности и мы ее удержим. Потому что без нее нельзя говорить ни о каком росте. Но для экономического роста нужны инвестиции – не только внешние, но и внутренние, не только материальные, но и интеллектуальные, готовность бизнеса инвестировать свое время и усилия для развития», – сказала Катерина Рожкова.

По ее словам, все проводимые в стране реформы направлены на рост экономики. «Не только реформа финансового сектора, но и реформы в сфере публичных финансов, это и реформы в нашем энергетическом секторе, это и приватизация, которая сегодня началась», – подчеркнула замглавы НБУ.

Катерина Рожкова среди ключевых реформ упомянула реформу образования и сферы здравоохранения. «Это и многие другие реформы, может не такие громкие, но мы должны о них помнить», – сказала она.

Замглавы НБУ считает, что необходимо имплементировать судебную реформу.

«Нам необходимо правовое государство, чтобы бизнес чувствовал безопасность и мог прогнозировать свою деятельность. Закон о защите прав кредиторов – это важный шаг в защите инвестиций», – подчеркнула Катерина Рожкова.