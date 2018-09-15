Совет НБУ оценил реальность заложенного в бюджет-2019 роста ВВП

Заложенные в проекте бюджета экономические индикаторы, в частности — прирост ВВП на уровне 3% является реальным, а сам прогноз является консервативно оптимистичным.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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“В 2019 году планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%. Возможности для экономического роста в 2019 году закладываются как в 2018 году так и в предыдущие 2 года. Учитывая то, что ВВП Украины во 2 квартале 2018 года вырос на 3,8%, заложенные в проекте бюджета экономические индикаторы, в частности — прирост ВВП на уровне 3% является реальным”, — отметил Данилишин.

В то же время, как добавил он, сохраняются риски для экономического роста Украины, в т. ч. из-за возможного:

ухудшения внешнеэкономических условий торговли, в частности из-за “торговых войн” и жестких монетарных условий, что может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта;

фискальное доминирование, что может ограничивать государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку, сдерживая экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе;

жесткая монетарная политика по формированию ценовой стабильности.

Как уточнил Данилишин, прогноз экономического роста Украины на 2019 год — у МВФ 3,3% (в предыдущем прогнозе было 4%), у Всемирного банка — 4%. По оценкам НБУ — 3,2-3,5%.

“В этом случае прогноз правительства — 3% (на уровне заложенного в бюджет на 2018 год) является консервативно оптимистичным”, — отметил глава Совета НБУ.

Однако, по его словам, для роста ВВП на уровне 4-6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции — до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции — до 2 млрд долл. США.

“Для ускорения экономического роста до 4% или более в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровления финансового сектора, противодействия коррупции и приватизации”, — утверждает эксперт.