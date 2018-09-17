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В ВР сообщили, во сколько эксперты оценивают эффект от антикоррупционных мероприятий

В ВР сообщили, во сколько эксперты оценивают эффект от антикоррупционных мероприятий

Президент Петр Порошенко сообщил, что эффект от антикоррупционных мер в Украине оценивается в 6 миллиардов долларов.

Об этом он заявил во время ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в Верховной Раде.

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Так, Порошенко отметил, что украинская экономика нуждается в колоссальных инвестициях и создании рабочих мест.

Он сообщил, что “в рейтинге Всемирного банка Doing Busines Украина за пять лет поднялась на 61 место”.

“Только за год мы приняли законы, которые влияют на улучшение инвестиционного климата. Одобрили закон о валюте… Спасибо, что поддержали инициативу о едином окне на таможне. Инвесторы заметили результаты антикоррупционной стратегии… Такие как внедрение Prozorro, электронное возмещение НДС, начало создания ВАКС и т.д. В 6 миллиардов долларов оценивают эксперты эффект от антикоррупционных мероприятий”, – подчеркнул президент.

По материалам depo.ua
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