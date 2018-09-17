Китайский поисковик Google будет связывать запросы пользователей с номерами их телефонов

Пару месяцев назад появилась информация, что Google разрабатывает особый поисковик для Китая.

Судя по имеющимся данным, он будет поддерживать местные законы, фильтровать контент и, как следует из последних данных, будет связывать поисковые запросы пользователей с их номерами телефонов, позволяя отслеживать сетевую активность конкретного человека.

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Поисковая система называется Dragonfly и, по информации издания The Intercept, уже содержит чёрный список запросов. В их число входят фразы «права человека», «студенческий протест» и «Нобелевская премия» на мандаринском диалекте китайского языка.

Эта система рассчитана на применение на Android-смартфонах, что упрощает идентификацию. В результате любой, кто ищет запрещённую информацию, потенциально может оказаться в списках врагов государства. В первую очередь это касается журналистов и политических активистов.

Ранее ведущие правозащитные организации раскритиковали Dragonfly, заявив, что такая система сделает компанию соучастником нарушений прав человека. Тем более, что пользовательские данные китайцев хранятся внутри страны. Также было заявлено, что такой подход очень плох с точки зрения конфиденциальности.