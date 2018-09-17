Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего протестировали новую разработку на грызунах и получили положительный результат.

Американские ученые создали «умные» таблетки с микродвигателями на базе магния и соляной кислоты, находящихся под защитой диоксида титана во избежание преждевременной химической реакции.

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Эти лекарства нанесут точечный удар по бактериям и в короткий срок высвободят медицинский препарат, нацеленный на уничтожение инфекции. В результате эффективность новых таблеток станет на порядок выше.

Эксперты провели опыты на мышах, и их результаты позволяют делать положительные прогнозы. Существует одна загвоздка – таблетки с микродвигателями не предназначены для массового производства. Этот недостаток может перечеркнуть все преимущества, но ученые пытаются найти выход из затруднения.

В прошлом году Управление по надзору за качеством медикаментов в США поддержало идею применения электронных таблеток, которые отправляют сообщение на мобильные устройства пользователей о приеме препарата, а также посылающие данные врачу.