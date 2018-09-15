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Через семь лет роботы будут выполнять более половины всей работы - исследование

Через семь лет роботы будут выполнять более половины всей работы - исследование

До 2025 года роботы будут выполнять больше половины “текущих задач на рабочем месте”.

В докладе Всемирного экономического форума (WEF), опубликованном 17 сентября, предполагается, что на роботов переведут выполнения 52% задач, что значительно превышает нынешний уровень 29%.

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Согласно сообщению “Будущее рабочих мест 2018 года”, швейцарская некоммерческая организация WEF считает, что роботы заменяют людей в сфере бухгалтерского учета, управления клиентами, промышленных, почтовых и секретарских секторов.

В то же время рабочие места, которые требуют “человеческих навыков” – сферы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, вместе касающимися электронной коммерции и социальных сетей, должны ощущать рост спроса.

По сообщению WEF, ключевой проблемой будет переподготовка работников для обновления навыков, особенно в сферах “креативности, критического мышления и убеждения”.

Исследователи советуют правительствам подготовить системы безопасности для работников, которым, что, по их мнению, будет “существенным сдвигом” в качестве и стабильности новых рабочих мест.

По материалам depo.ua
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