Выявлена новая уязвимость на iOS

Браузеры на компьютере Mac, iPhone и iPad зависают при попытке обработать несколько строк CSS-кода.

После этого мобильное устройство самопроизвольно перегружается. На настольном ПК достаточно принудительно закрыть и перезапустить Safari или его отдельную вкладку.

Читайте также: Ирландия взыскала с Apple более 14 млрд евро недоплаченных налогов

Причина состоит в том, что на iOS все браузеры используют WebKit, потому любой из них «подвешивает» систему. Проблема затрагивает Apple Watch. К слову, о сбоях в браузерах на основе Chromium не сообщалось, хотя они точно так же базируются на WebKit. Вероятно, там CSS обрабатывается иначе. Саму уязвимость обнаружил пользователь Сабри Хаддучи, который и написал об этом в Twitter.

В Apple уже знают об этой уязвимости, но пока не прокомментировали её, а также не уточнили, когда можно ждать исправления. Учитывая недавний выход iOS 12, watchOS 5 и других обновлений, не исключено, что патч появился уже в них.

iOS 11 была особо богата на подобные сбои. Там были проблемы с обновлениями, с системой авторизации, были бреши в безопасности и так далее. Потому в Купертино и изменили схему выпуска релизов операционных систем. Ведь большинство проблем такого рода легко выявляются на этапе тестирования, однако из-за ограниченного времени многие функции проверялись недостаточно тщательно. Видимо, вышеупомянутый сбой – один из тех, которые не удалось отследить тестерам.