Китай запустил два навигационных спутника

Китай произвел успешный пуск ракет-носителей Чанчжэн-3B с двумя навигационным спутниками Beidou-3, которые стали 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы Beidou.

Об этом говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) в четверг, 20 сентября.

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Пуск состоялся вечером в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника вышли на заданную орбиту. Спутники будут работать вместе с остальными запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.

Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года – до 30.

Beidou – создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.