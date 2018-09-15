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В Китае испытали гидросамолеты

В Китае испытали гидросамолеты

Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательное скольжение по воде на низкой и средней скорости.

Вскоре он перейдет к высокоскоростным испытаниям на воде.

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Как сообщила компания универсальных самолетов при Китайской авиастроительной корпорации, испытания самолета AG600 проходили с 2 по 13 сентября на водном аэродроме города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где он совершил восемь низко- и среднескоростных скольжений общей продолжительностью 552 минуты.

В ходе испытаний разработчики проверили самолет на аэродинамическую и гидродинамическую управляемость, стабильность работы и водонепроницаемость. Итоги испытаний показали, что все системы самолета функционируют нормально и стабильно.

Самолет-амфибия AG600 разработан собственными силами Китая и предназначен специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций на море. Он успешно совершил свой первый испытательный полет над сушей 24 декабря 2017 года.

По материалам НВ
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