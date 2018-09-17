В метро Киева установят почти 200 видеокамер

На входах и выходах из станций метро в Киеве установят 195 видеокамер.

Об этом говорится в сообщении на портале ProZorro, пишет Сегодня.

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Предполагается, что в зависимости от величины станции, на ней будет установлено одну или две видеокамеры. Власти отмечают, что видеонаблюдение необходимо, чтобы предотвратить угрозы для жизни киевлян.

Тендер на создание системы видеонаблюдения оценили в 3 млн гривен. Аукцион стартует 5 октября, выполнить же работы нужно до 17 декабря 2018 года. На данный момент в Киеве уже работают более 7 тысяч видеокамер, они работают в местах наибольшего скопления людей.