Столичное метро закупило корейские счетные машинки за 1,2 миллиона

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” 10 августа по результатам тендера заказало ООО “Гамма-Днепр” денежно-счетные машины за 1,2 млн гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

Читайте также: Стало известно, когда достроят киевскую станцию метро Львовская брама

Отмечается, что в этом году поставят 30 денежно-счетных машин SB-7 производства “Hyundai MIB International Co. Ltd”(Южная Корея) по 39 900 грн.

В интернет-магазинах их можно увидеть в продаже на 4% дороже – по 41 500 грн.

Такие машинки предназначены для пересчета банкнот с сортировкой и проверкой на подлинность по защитным признакам, видимым в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах и с магнитной детекцией, их гарантийный срок – 1 год.

Они имеют накопительный бункер на 200 банкнот, загрузочный бункер на 500 банкнот, реджект бункер на 100 банкнот скорость пересчета 1000/1200/1500 банкнот в минуту.

Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,27 млн грн.

Сообщается, что владелец столичного ООО “Гамма-Днепр” – Александр Бахметов из Киева, соглашение с КП “Киевский метрополитен” от фирмы по доверенности подписала директор по продажам Светлана Бахметова.

Всего с 2011 года “Гамма-Днепр” получила подрядов минимум на 5,1 млн грн.

“Единственный конкурент – киевское ООО “ДИИП 2000” харьковчанина Андрея Кривицкого во главе с Владиславом Ковалем – предлагал на 1% более низкую цену.

ООО “ДИИП 2000” отклонили за срок поставки не более 15 дней вместо необходимых 30 дней и технические несоответствия товара, в частности реджект бункер на 50 банкнот, тогда как требовалось минимум на 70 банкнот”, – говорится в сообщении.