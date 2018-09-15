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Ученые создали устройство, которое может заряжать смартфон с помощью лазерного луча

Ученые создали устройство, которое может заряжать смартфон с помощью лазерного луча

Ученые создали устройство, которое выпускает лазерный луч, способный передавать на смартфон или другой девайс электроэнергию.

Исследователи из Вашингтонского университета, США, предложили новый способ беспроводной зарядки гаджетов. Учёные создали прототип аппарата, который может заряжать девайсы с помощью лазеров.

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Как написано в инструкции устройства, оно излучает лазерные лучи в сторону смартфона, который оборудован специальной принимающей пластиной. Лазер более эффективно справляется с передачей энергии на расстоянии, чем радиосигнал, поэтому с помощью нового метода смартфон сможет заряжаться так же быстро, как от розетки.

Как утверждают разработчики, расстояние, на котором действует зарядка, достигает 10 метров.

Лазерная зарядка полностью безопасна для человека и животных. Устройство отключается автоматически, если в зоне зарядки оказывается живое существо. Также для защиты от перегрева на смартфоне установлена специальная металлическая площадка.

Кроме того, калифорнийский стартап уже выпустил устройство, способное заряжать гаджеты на небольшом расстоянии. Аппарат способен восполнять запасы энергии смартфонов и планшетов с помощью радиосигнала.

По материалам PolitekA
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