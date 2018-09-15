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Какой будет экономика Украины через 5 лет — прогноз МВФ

Какой будет экономика Украины через 5 лет — прогноз МВФ

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%.

Об этом говорится в данных МВФ.

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По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс/ долларов, развивающихся стран – 5,49 тыс/ долларов, средний по миру – 11,73 тыс. долларов, развитых стран – 48,97 тыс. долларов.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс. долларов – для Украины (рост 50%), 7,43 тыс. долларов – для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс. долларов – средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс. долларов – для развитых стран (рост 19%).

Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

По этому показателю, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс. долларов, развивающихся стран – 12,51 тыс. долларов, средний по миру – показатель отсутствует, развитых стран – 51,42 тыс. долларов.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс. долларов – для Украины (рост 33%), 16,5 тыс. долларов – для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру – показатель отсутствует, 60,29 тыс. долларов – для развитых стран (17%).

По материалам Економічна Правда
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