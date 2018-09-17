Продажи Oracle недотянули до ожиданий рынка

Производитель корпоративного программного обеспечения Oracle завершил первый финансовый квартал с продажами, которые оказались ниже ожидания рынка. Инвесторы забеспокоились, что у компании возникли проблемы на высококонкурентном рынке облачных вычислений.

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За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 31 августа 2018 года, чистая прибыль Oracle достигла 2,27 млрд долларов (57 центов на акцию), увеличившись с 2,14 млрд долларов (50 центов на акцию) годом ранее.

Без учета непостоянных затрат зафиксирована так называемая скорректированная прибыль, равная 71 центу на акцию, тогда как опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S эксперты прогнозировали показатель в 69 центов на акцию.

Выручка Oracle повысилась на 1% в годовом исчислении и составила 9,19 млрд долларов, но аналитики ожидали чуть больше – 9,28 млрд долларов.

Из отчета следует, что в июне-августе 2018 года продажи облачных сервисов и услуг поддержки пользователей лицензий достигли 6,6 млрд долларов против 6,4 млрд долларов годом ранее. На лицензиях, распространяемых по традиционной локальной и облачной схемам, Oracle заработала 867 млн долларов, снизившись на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Доходы от реализации ИТ-оборудования, такого как серверы, системы хранения данных и сетевая техника, за год уменьшились на 4%, до 904 млн долларов. Услуги принесли компании 813 млн долларов квартальной выручки, что на 5% меньше, чем годом ранее.

В 2018 году Oracle неожиданно изменила структуру финансовой отчетности и объединила доходы от продаж облачных сервисов и традиционного ПО, устанавливаемого на компьютеры пользователей, в одну строку. Таким образом, компания перестала публиковать облачную выручку, которая стала критически важной для будущего американского вендора, отмечает издание.

Один из главных исполнительных директоров Oracle Марк Херд (Mark Hurd) назвал изменения в финансовых отчетах “ничтожными” и объяснил их введением новых стандартов бухгалтерского учета.

Сотрудник Oracle в разговоре с Business Insider выразил уверенность в том, что новая структура отчетности призвана скрыть факт того, что не вся облачная выручка включает денежные поступления от клиентов, действительно пользующихся Oracle Cloud.

По словам служащего, некоторые специалисты по продажам могли зарабатывать по 500 тысяч долларов и даже 1 млн долларов путем навязывания ненужных облачных сервисов. Что касается руководителей, то они зачастую либо не знали, когда такие сделки заключаются, либо смотрели на них сквозь пальцы.