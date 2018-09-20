Как начнется новый мировой экономический кризис - эксперт

Вероятность мирового экономического кризиса в 2019-2020 годах очень велика. Вопрос в другом – насколько глобальным он будет, рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Читайте также В JPMorgan рассказали, когда стоит ожидать нового мирового финансового кризиса

“Одна из версий – мировой экономический кризис начнется с Китая. В следующем году могут совпасть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы экономической активности. Краткосрочные связаны с товарными, сырьевыми запасами. Среднесрочные – с капитальными инвестициями. После коротких циклов предприятия сокращают инвестиции, замедляют экономическое роста. Долгосрочные – с переходом к новому технологическому укладу. В мировой экономике основную роль будут играть нано-, биотехнологии, информационные и когнитивные”, – говорит эксперт.

Если эпицентр кризиса будет в Китае, это будет иметь мощные последствия для мировой экономики. В том числе для рынка сырья. Ведь Китай – один из крупнейших потребителей металла и нефти.

“Однако глобального кризиса может и не быть. Его заменит кризис на рынке развивающихся стран. Так было в 1998 году. Тогда возник азиатский кризис. Пострадали Индонезия, Таиланд, Малайзия. Позже – Аргентина и Российская Федерация. Сегодня уже видим первые кризисные точки – Аргентина, Турция. В ближайшее время может присоединиться Бразилия”, – говорит Алексей Кущ.